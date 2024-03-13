"Челси" решил распродать игроков в Саудовскую Аравию

"Челси" хочет избавиться от ряда футболистов в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации The Telegraph, речь идет о Ромелу Лукаку, Кепе Аррисабалаге, Рахиме Стерлинге, Марке Кукурелле, Армандо Брои и Трево Чалобы.

В прошлом году "синие" пытались продать Лукаку в "Аль-Хиляль", но бельгиец отказался переезжать в Саудовскую Аравию. Отмечается, что этим летом владелец английского клуба Тодд Боули вновь попытается продать Ромелу. Американский миллиардер уже побывал в этой стране, где провел встречу с директором саудовской лиги по футбольным вопросам Майклом Эменало.

"Челси" нужно устранить дефицит в бюджете на 105 миллионов евро, а клубы Саудовской Аравии могут предложить хорошие деньги за футболистов.

В то же время сообщается, что Чалобу и Брою вряд ли будут предлагать саудитам.

"Челси" идет на 11-м месте в нынешнем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 39 очков в 27 матчах.