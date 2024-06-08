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Новости спорта Футбол Англия
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"Челси" может продать Лукаку за 15 миллионов евро. Его покупали за 113 миллионов

"Челси" может продать Лукаку за 15 миллионов евро. Его покупали за 113 миллионов
©ФК "Челси"

"Наполи" заинтересован в приобретении бельгийского нападающего "Челси" Ромелу Лукаку. Его хочет видеть в своей команде новый тренер неаполитанцев Антонио Конте, сообщают Vesti.kz.

Летом 2021-го Лукаку был выкуплен "Челси" у "Интера" за 113 миллионов евро. Но в Лондоне у бельгийца не задалось уже во второй раз за карьеру. В итоге англичане были вынуждены два сезона подряд отдавать нападающего в аренду, сначала "Интеру", а затем "Роме". На этих двух арендах "Челси" отбил больше 13 миллионов евро.

Контракт 31-летнего Ромелу с "Челси" действует до лета 2026-го. В Лондоне на него не рассчитывают, а "Наполи" готов заплатить 15 миллионов евро и еще три миллиона в виде бонусов. Эту информацию опубликовало издание La Repubblica. Но сообщается, что "Челси" это предложение вряд ли устроит.

Лукаку за свою карьеру играл за ряд топ-клубов Европы. Суммарно за него клубы заплатили порядка 340 миллионов евро. В прошлом сезоне бельгиец провел за "Рому" 47 матчей во всех турнирах и забил 21 гол.

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Метки:
Футбол Наполи ФК Челси Италия Бельгия Великобритания Интер Антонио Конте

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