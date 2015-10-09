Руководство лондонского "Челси" определилось с будущим главного тренера команды Хаби Алонсо на фоне неудачных результатов в последних матчах, передаёт Vesti.kz.

В 12-м туре "синие" уступили на выезде "Ноттингем Форест" со счётом 2:3. Для лондонского клуба это поражение стало третьим подряд в АПЛ.

По информации The Touchline, боссы "Челси" не намерены отправлять испанского специалиста в отставку и по-прежнему полностью поддерживают его.

Отмечается, что в клубе продолжают доверять долгосрочному проекту Алонсо и готовы предоставить тренеру необходимое время, чтобы исправить текущую ситуацию и вернуть команду на победный путь.

Алонсо возглавил "Челси" 1 июля 2026 года, подписав контракт на четыре года. Команда занимает восьмое место в таблице с 16 очками. Следующую игру в АПЛ "синие" проведут на своём поле с "Кристал Пэлас" 2 декабря.

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