"Челси" предложил за трансфер 19-летнего игрока 48 миллионов

"Челси" сделал предложение "Саутгемптону" на 48 миллионов фунтов стерлингов за трансфер 19-летнего бельгийского полузащитника Ромео Лавия, сообщают Vesti.kz.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между клубами продолжаются. Ранее "Саутгемптон" отклонил предложение "Ливерпуля" на 45 миллионов фунтов стерлингов.
Лавия выступал за молодежные команды "Волюве" и "Андерлехт". Летом 2020-го присоединился к футбольной академии "Манчестер Сити". 21 сентября 2022-го дебютировал в основном составе "Манчестер Сити" в матче Кубка Английской лиги с "Уиком Уондерерс". 6 июля 2022 года перешел в "Саутгемптон" за 10,5 миллиона фунтов стерлингов, подписав с клубом пятилетний контракт.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 32 миллиона евро.
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