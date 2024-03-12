"Челси" повторил впечатляющее достижение 2001 года в АПЛ

Лондонский "Челси" в матче 28 тура АПЛ обыграл в ночь на вторник на "Ньюкасл", сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 3:2.

По информации Opta, в последний раз "синие" проигрывали на своем поле в АПЛ в марте в 2001 году (2:4 в игре против "Сандерленда"). С тех пор в первом месяце весны лондонцы дома в чемпионате не проигрывают. За это время они одержали 32 победы, шесть раз сыграли вничью. Следующий домашний матч чемпионата Англии "Челси" проведет 30 марта - против "Бернли".

"Челси" продлил серию без поражений в английской премьер-лиге до четырех матчей. Команда Маурисио Почеттино одержала две победы и дважды сыграл вничью. Лондонцы впервые в сезоне не проигрывают в четырех матчах АПЛ подряд.

"Челси" (39 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. "Ньюкасл" (40) располагается строчкой выше.