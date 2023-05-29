"Челси" показал худший результат в АПЛ с 1994 года

"Челси" финишировал на 12-м месте в таблице английской премьер-лиги (АПЛ), установив самый низкий показатель набранных очков за последние 35 лет, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Opta.

Лондонский клуб набрал 44 очка в сезоне-2022/2023. Нынешнее 12-е место - это наихудший результат с 1994 года, когда "синие" заняли 14-ю строчку.

Интересно, что в сезоне-1987/1988 у команды было 42 очка в чемпионате Англии, тогда она вылетела во второй дивизион.

"Челси" впервые за семь лет не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

Напомним, что чемпионом стал "Манчестер Сити", а "Лестер", "Лидс" и "Саутгемптон" вылетели в Чемпионшип. Их места в АПЛ в следующем сезоне займут "Бернли", "Лутон" и "Шеффилд Юнайтед".

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