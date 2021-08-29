"Челси" остался в меньшинстве и упустил победу над "Ливерпулем"

"Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью в матче третьего тура английской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на "Энфилде" и завершилась со счетом 1:1.

"Челси" отличился первым. На 22-й минуте команду вывел вперед немецкий полузащитник Кай Хаверц.

Однако уже в самой концовке первого тайма за игру рукой с поля был удален Рис Джеймс.

В ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Мохамед Салах.

"Челси" остался на втором месте АПЛ, а "Ливерпуль" - на третьем. Лидирует же "Вест Хэм Юнайтед". У всех - по семь очков после трех туров.

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