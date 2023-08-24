"Челси" объявил о трансфере 18-летнего форварда из Бразилии

"Челси" объявил о переходе 18-летнего нападающего бразильского "Сантоса" Дейвида Вашингтона. Соглашение заключено до 2030 года с опцией продления еще на один сезон, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб за этот трансфер заплатит 16 миллионов евро, плюс 4 миллиона евро в виде бонусов. Хотя портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Вашингтон - уроженец Итумбиары. Тренировался в футбольной академии "Гремио" с восьмилетнего возраста. В 2016-м присоединился к футбольной академии "Сантоса". В 2021-м подписал с "Сантосом" свой первый профессиональный контракт с опцией выкупа в размере 100 миллионов бразильских реалов. В 2022-м стал лучшим бомбардиром чемпионата Паулиста до 17 лет, забив 16 голов, а также забил 17 голов в турнирах для игроков до 20 лет (чемпионат Паулиста и чемпионат Бразилии до 20 лет).

11 апреля 2023-го дебютировал в основном составе "Сантоса" в матче Кубка Бразилии против "Ботафого". 20 апреля дебютировал в Южноамериканском кубке в матче против чилийского клуба "Аудакс Итальяно".

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