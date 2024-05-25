"Челси" нашел кандидата на замену Почеттино

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Лондонский "Челси" претендует на подписание контракта с итальянским специалистом Роберто де Дзерби. По информации The Telegraph, синие не исключают варианта сотрудничества с 44-летним наставником.
Последние два сезона итальянский тренер работал в "Брайтоне". В прошлом году при нем команда финишировала в АПЛ шестой, а в этом сезоне заняла 11-е место. Ранее Роберто тренировал донецкий "Шахтер", "Сассуоло" и другие клубы на родине.
Напомним, что на этой неделе "Челси" объявил о расставании с аргентинцем Маурисио Почеттино. При нем команда дошла до финала Кубка английской лиги и заняла шестое место в АПЛ, что позволит лондонцам вернуться в еврокубки.
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