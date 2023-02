"Челси" хочет подписать 15-летнего вундеркинда. Он считается одним из главных талантов Южной Америки

"Челси" близок к достижению устного соглашения с эквадорским клубом "Индепендьенте дель Валье" о подписании полузащитника молодежной команды Кендри Паеса, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста и инсайдера Фабрицио Романо.

Сделка скоро будет завершена. Полузащитник 2007 года рождения считается одним из главных талантов Южной Америки. Он сможет присоединиться к лондонскому клубу, когда ему исполнится 18 лет.

EXCL: Chelsea are closing in on verbal agreement with Independiente del Valle to sign Ecuadorian gem Kendry Paez — deal close to be completed. 🚨🔵🇪🇨 #CFC



Midfielder born in 2007, one of the best talents in South America, Kendry will be able to join Chelsea when he will turn 18. pic.twitter.com/mM6vJORa8n