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Новости спорта Футбол Англия
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"Челси" готовит рекордный трансфер: подробности

"Челси" готовит рекордный трансфер: подробности
©x.com/ChelseaFC

Лондонский "Челси" намерен подписать нападающего "Ньюкасла" Александра Исака, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mail Sport.

По информации источника переговоры между клубами уже состоялись, и "синие" выразили желание видеть 24-летнего шведа в своей команде.

Однако, для приобретения Исака "Челси", который активно работает над усилением состава в летнее трансферное окно придется побить свой рекорд. Стоимость перехода форварда из "Ньюкасла" превысит 115 миллионов фунтов (136 миллионов еваро), которые были заплачены за Мойсеса Кайседо. 

В сезоне 2023/24 Исак сыграл за "Ньюкасл" 40 официальных матчей, в которых забил 25 голов и сделал два результативных паса.

Transfermarkt оценивает 24-летнего шведа в 75 миллионов евро.

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Метки:
Челси АПЛ Ньюкасл Футбольные трансферы Швеция Еврофутбол Футбол

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