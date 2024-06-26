"Челси" готовит рекордный трансфер: подробности

Лондонский "Челси" намерен подписать нападающего "Ньюкасла" Александра Исака, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mail Sport.

По информации источника переговоры между клубами уже состоялись, и "синие" выразили желание видеть 24-летнего шведа в своей команде.

Однако, для приобретения Исака "Челси", который активно работает над усилением состава в летнее трансферное окно придется побить свой рекорд. Стоимость перехода форварда из "Ньюкасла" превысит 115 миллионов фунтов (136 миллионов еваро), которые были заплачены за Мойсеса Кайседо.

В сезоне 2023/24 Исак сыграл за "Ньюкасл" 40 официальных матчей, в которых забил 25 голов и сделал два результативных паса.

Transfermarkt оценивает 24-летнего шведа в 75 миллионов евро.