"Челси" близок к назначению нового тренера. Подробности

Маурисио Почеттино ведет заключительные переговоры с "Челси" о том, чтобы стать новым главным тренером лондонской команды, передают Vesti.kz.

По информации The Telegraph, "Челси" и Почеттино надеются на быстрое согласование условий его назначения, при этом обе стороны позитивно оценивают направление, в котором шли переговоры на прошлой неделе.

Ожидается, что Почеттино будет разрешено взять с собой четырех своих помощников.

51-летний Почеттино уже работал в английской премьер-лиге (АПЛ), в период 2013-2014 и 2014-2019 годов он возглавлял "Саутгемптон" и "Тоттенхэм". Также в его тренерской карьере были испанский "Эспаньол" и французский "Пари Сен-Жермен".

Напомним, что предыдущим тренером "синих" был британец Грэм Поттер, которого уволили в начале апреля. На его место временно назначили легенду клуба Фрэнка Лэмпарда.

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