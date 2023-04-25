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Новости спорта Футбол Англия
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"Челси" близок к назначению нового тренера. Подробности

"Челси" близок к назначению нового тренера. Подробности
©instagram.com/pochettino_fan

Маурисио Почеттино ведет заключительные переговоры с "Челси" о том, чтобы стать новым главным тренером лондонской команды, передают Vesti.kz.

По информации The Telegraph, "Челси" и Почеттино надеются на быстрое согласование условий его назначения, при этом обе стороны позитивно оценивают направление, в котором шли переговоры на прошлой неделе.

Ожидается, что Почеттино будет разрешено взять с собой четырех своих помощников.

51-летний Почеттино уже работал в английской премьер-лиге (АПЛ), в период 2013-2014 и 2014-2019 годов он возглавлял "Саутгемптон" и "Тоттенхэм". Также в его тренерской карьере были испанский "Эспаньол" и французский "Пари Сен-Жермен".

Напомним, что предыдущим тренером "синих" был британец Грэм Поттер, которого уволили в начале апреля. На его место временно назначили легенду клуба Фрэнка Лэмпарда.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 23 6 3 77-34 75
2 Манчестер Сити 30 22 4 4 78-28 70
3 Ньюкасл Юнайтед 31 16 11 4 54-25 59
4 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46-37 59
5 Тоттенхэм Хотспур 32 16 5 11 58-51 53
6 Астон Вилла 32 15 6 11 45-41 51
7 Ливерпуль 31 14 8 9 59-38 50
8 Брайтон энд Хов Альбион 29 14 7 8 54-37 49
9 Фулхэм 31 13 6 12 44-42 45
10 Брентфорд 32 10 14 8 48-43 44
11 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12 Кристал Пэлас 32 9 10 13 31-40 37
13 Вест Хэм Юнайтед 31 9 7 15 33-41 34
14 Вулверхэмптон Уондерерс 32 9 7 16 27-44 34
15 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16 Лидс Юнайтед 32 7 8 17 41-62 29
17 Лестер Сити 32 8 4 20 43-56 28
18 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
19 Ноттингем Форест 32 6 9 17 26-59 27
20 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24

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Метки:
АПЛ Челси

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