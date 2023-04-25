Никто не хочет в "Челси". Почему Нагельсманн с Энрике отказались и кто теперь основной кандидат

"Челси" продолжает поиски постоянного главного тренера команды после увольнения Грэма Поттера в начале апреля. В ходе переговоров лондонцам отказал Юлиан Нагельсманн, а Луис Энрике не подошел руководству клуба. Кто теперь основной кандидат на вакантный пост – в материале Vesti.kz.

В начале апреля "Челси" принял решение расстаться с Поттером, который проработал в клубе всего семь месяцев. В качестве замены менеджмент "синих" временно назначил легенду клуба Фрэнка Лэмпарда, чтобы выиграть время для поисков нового главного тренера.

Долгое время фаворитом на пост называли Нагельсманна, который ранее был уволен из "Баварии". Однако немец отказал "Челси".

По информации журналиста Керри Хау, Нагельсманн посчитал, что проект лондонского клуба является неубедительным.

Юлиан хотел возглавить команду, у которой есть четкая и эффективная стратегия развития в будущем. В ходе переговоров у него сложилось впечатление, что проект "Челси" не подходит его видению будущего.

Другой основной кандидат – Луис Энрике тоже не будет тренировать "Челси". Лондонский клуб вышел из переговоров с испанским тренером. Как сообщает Фабрицио Романо, именно "Челси" являлся инициатором завершения переговоров.

По данным The Athletic, больше всего "синих" беспокоило то, что испанец не работал в клубном футболе с 2017 года, когда покинул "Барселону".

После "сине-гранатовых" Энрике работал в сборной Испании, прежде чем ушел в отставку в декабре прошлого года в связи с вылетом от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира.

Кроме того, боссы "Челси" посчитали, что стиль игры его команд более подходит для Ла Лиги, чем для АПЛ. При этом Энрике специально прилетал в Лондон для переговоров с английским клубом, но до совместной работы дело так и не дошло.

После двух неудачных переговоров с кандидатами руководство "Челси" переключилось на кандидатуру Маурисио Почеттино.

По информации журналиста Николо Скиры, теперь первым выбором на должность главного тренера "Челси" является бывший главный тренер ПСЖ и "Тоттенхэма". 51‑летний аргентинский специалист покинул французский клуб в июле 2022 года и с тех пор остается без работы.

В СМИ также фигурировало имя Венсана Компани, который тренирует "Бернли" и досрочно вывел команду в АПЛ.

С тех пор как "Челси" купил американский бизнесмен Тодд Боэли, каждое действие руководство клуба запутывает, поскольку какой-либо последовательности в решениях не прослеживается. Это видно и по трансферам, которые совершает клуб. "Челси" уже приобрел 16 футболистов при новом владельце, потратив более 500 миллионов евро.

Никто не знает, какой еще сюрприз может выкинуть Боэли. Возможно, летом мы увидим у руля совсем не Почеттино или Компани, а кого-нибудь другого. Сериал продолжается.