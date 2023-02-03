Боссы "Челси" и "Бенфики" чуть не подрались из-за самого дорогого трансфера в истории АПЛ

Руководители "Челси" и "Бенфики" едва не подрались из-за будущего футболиста сборной Аргентины Энцо Фернандеса. Об этом информирует Daily Mail со ссылкой на издание Record.

Отмечается, что стороны вступили в переговоры после чемпионата мира, "Челси" сделал 22-летнего полузащитника своей главной целью, так как был впечатлен его игрой в Катаре.

Португальское издание Record раскрыло ошеломляющие подробности его трансфера. Утверждается, что Фернандес, стремившийся перейти в команду премьер-лиги, угрожал опубликовать в своих соцсетях видео с обвинениями в адрес руководства "Бенфики".

Сообщается, что президент "Бенфики" Руй Кошта прилетел в Лондон после того, как в "Челси" выразили свою заинтересованность в игроке - переговоры состоялись 3 января, на встрече также присутствовали владелец английского клуба Тодд Боули и агент игрока Жорже Мендеш. В итоге Кошта покинул переговоры в ярости из-за того, что "Челси" отказался от своего первоначального предложения в размере 107 миллионов фунтов стерлингов, снизив его до 80 миллионов.

Лондонский клуб предлагал включить в сделку нескольких игроков - например, Жоржиньо, который впоследствии перешел в "Арсенал" за 12 миллионов фунтов. "Бенфика" со своей стороны просила включить в сделку Матео Ковачича, но из-за высокой зарплаты в "Челси" его переход так и не состоялся.

Затем "Челси" вернулся с прежним предложением в 107 миллионов фунтов, которое было принято португальской стороной.

Между тем "Челси" опровергает этот инсайд, а именно о "жарких" переговорах.

Напомним, что трансфер Фернандеса стал самым дорогим в истории АПЛ.

Фернандес играл за "Бенфику" с 2022 года. Также в его карьере были аргентинский "Дефенса и Хустисия" и "Ривер Плейт". В национальную команду вызывается с прошлого года. Энцо вместе со своей сборной выиграл мундиаль в Катаре и стал лучшим молодым игроком ЧМ-2022.

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