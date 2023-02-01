"Челси" оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ

Футболист португальской "Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандес перешел в "Челси". Об этом сообщается на сайте Комиссии по рынку ценных бумаг Португалии.

Соглашение с 22-летним полузащитником рассчитано до лета 2031 года, а сумма сделки составила 121 миллион евро, что является рекордным трансфером в истории английской премьер-лиги (АПЛ).

Предыдущий рекорд принадлежал "Манчестер Сити", который летом 2021 года купил Джека Грилиша у "Астон Виллы" за 113 миллионов евро.

Фернандес играл за "Бенфику" с 2022 года. Также в его карьере были аргентинский "Дефенса и Хустисия" и "Ривер Плейт". В национальную команду вызывается с прошлого года.

Фернандес вместе со своей сборной выиграл мундиаль в Катаре и стал лучшим молодым игроком ЧМ-2022.

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