"Болван и неудачник". Клоппа разоблачили после вылета "Ливерпуля" из Кубка Англии

Известный британский журналист Пирс Морган, болеющий за "Арсенал", раскритиковал главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа после поражения "красных" от "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Кубка Англии, сообщают Vesti.kz.

Ранее Клопп сорвался на журналиста во время послематчевого интервью: "Хватит уже, вы точно не в лучшей форме! У меня не хватает нервов на вас", - сказал немецкий специалист.

"Клопп - ужасно бесчувственный болван и неудачник", - прокомментировал это Морган в социальной сети X (ранее Twitter).

Klopp is such a graceless sore loser numpty. pic.twitter.com/NFoec6wQQH — Piers Morgan (@piersmorgan) March 17, 2024

Напомним, встреча завершилась для подопечных Клоппа неудачно. "Ливерпуль" уступил со счетом 3:4 на "Олд Траффорд".

В 1/2 финала Кубка Англии, 20 апреля, "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ковентри", а в другом полуфинале встретятся "Манчестер Сити" - "Челси".