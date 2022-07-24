"Арсенал" одержал разгромную победу над "Челси"

"Арсенал" всухую разгромил "Челси", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в рамках финала Кубка Флориды в Орландо (США) и завершилась со счетом 4:0. Подопечные Микеля Артеты забили по два гола в каждом тайме.

Новичок "Арсенала" Габриэл Жезус вывел его вперед на 15-й минуте. На 36-й отличился Мартин Эдегор. А во втором тайме Букайо Сака и Самби Локонга довели счет до разгромного, забив на 66-й и 90+2 минутах соответственно.

Отметим, что за "Арсенал" в этом матче дебютировал украинец Александр Зинченко, а за "Челси" - капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали.

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