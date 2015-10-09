Арбелоа сделал первое заявление после назначения в клуб АПЛ

Альваро Арбелоа прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Фулхэма", передают Vesti.kz.

43-летний испанский специалист подписал трёхлетний контракт с английским клубом.

"Для меня большая честь начать этот новый этап карьеры в "Фулхэме", старейшем клубе Лондона. Я чувствую огромную ответственность и глубоко благодарен руководству за доверие, которое они мне оказали, доверив эту команду.

Я с нетерпением жду возможности прочувствовать атмосферу на "Крейвен Коттедж" вместе с болельщиками "Фулхэма" и начать предсезонную подготовку с игроками на следующей неделе. Уверен, нас ждёт невероятное совместное путешествие", - цитирует тренера пресс-служба клуба.