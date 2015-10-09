Английский "Фулхэм" официально объявил о назначении испанца Альваро Арбелоа на пост главного тренера команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

43-летний специалист подписал с лондонским клубом контракт сроком на три года - до лета 2029-го.

После "Реала" - в АПЛ

До переезда в Англию Арбелоа работал в системе мадридского "Реала". Тренерскую карьеру он начал в 2020 году с юношеских команд клуба, а в сезоне-2022/23 привел молодежную команду к треблу, выиграв чемпионат Испании, Кубок страны и Юношескую лигу чемпионов.

В январе 2026 года испанец возглавил основную команду "Реала" после ухода Хаби Алонсо. Под его руководством мадридцы провели 27 матчей во всех турнирах, одержав 17 побед, дважды сыграв вничью и потерпев восемь поражений. Однако завершить сезон с трофеями клубу не удалось.

Арбелоа покинул "Реал" по обоюдному согласию сторон.

Хорошо знаком с английским футболом

Арбелоа является воспитанником "Реала", но в качестве игрока имеет опыт выступления в английской Премьер-лиге. В бытность футболистом он выступал за "Ливерпуль" и "Вест Хэм".

В составе мадридского клуба же он стал чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок страны и Лигу чемпионов, а также завоевал Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Со сборной Испании Арбелоа стал чемпионом мира 2010 года, а также дважды выигрывал чемпионат Европы - в 2008 и 2012 годах. Он входит в число самых титулованных испанских футболистов своего поколения.

Отметим, что "Фулхэм" завершил сезон-2025/26 на 11-м месте АПЛ. "Реал" же после ухода Арбелоа готовится к старту испанской Примеры под руководством португальца Жозе Моуринью. 63-летний специалист также подписал контракт до лета 2029 года.

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