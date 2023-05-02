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Новости спорта Футбол Англия
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В Англии призвали дисквалифицировать Юргена Клоппа. Известна причина

В Англии призвали дисквалифицировать Юргена Клоппа. Известна причина
©twitter.com/LFC

Бывший футболист "Челси" Крис Саттон выразил свою обеспокоенность поведением главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в конце матча 34-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (4:3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На видео можно увидеть, как немецкий тренер, празднуя победный мяч в компенсированное время, быстро приближается к запасному арбитру, который находится на грани поля, и говорит ему что-то эмоционально.

"И снова мы говорим о плохом поведении Клоппа и о плохом примере, который он подает миллионам болельщиков, наблюдающих за происходящим. Футбольная ассоциация должна взять все это под контроль. Штрафа недостаточно для устрашения. Сработает только дисквалификация", - приводит слова Саттона Daily Mail.

Саттон призвал Футбольную ассоциацию Англии рассмотреть этот случай и, возможно, наказать Клоппа за его поведение. Клопп позже сообщил, что в тот момент он получил повреждение.

"Ливерпуль" и "Тоттенхем" устроили триллер. Клопп получил травму

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 32 24 4 4 84-30 76
2 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
3 Ньюкасл Юнайтед 33 18 11 4 61-27 65
4 Манчестер Юнайтед 32 19 6 7 49-39 63
5 Ливерпуль 33 16 8 9 65-42 56
6 Тоттенхэм Хотспур 34 16 6 12 63-57 54
7 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 31 15 7 9 61-40 52
9 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10 Фулхэм 33 13 6 14 45-45 45
11 Кристал Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12 Челси 32 10 9 13 30-35 39
13 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14 Вулверхэмптон Уондерерс 34 10 7 17 29-50 37
15 Вест Хэм Юнайтед 33 9 7 17 37-47 34
16 Лестер Сити 34 8 6 20 46-59 30
17 Лидс Юнайтед 34 7 9 18 43-67 30
18 Ноттингем Форест 34 7 9 18 30-62 30
19 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24

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Метки:
Ливерпуль АПЛ

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