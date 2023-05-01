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Новости спорта Футбол Англия
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"Ливерпуль" и "Тоттенхем" устроили триллер. Клопп получил травму

"Ливерпуль" и "Тоттенхем" устроили триллер. Клопп получил травму
©championat.com

Вчера, 30 апреля, состоялся матч 34-го тура английской премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Тоттенхемом", передает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла на "Энфилд Роуд" и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились Кертис Джонс, Луис Диас, Мохаммед Салах и Диего Жота. У гостей отличились Харри Кейн, Сон Хин Мин и Ришаллисон Андраде. 

Последний гол "мерсисайдцев" был забит в добавленное время и принес важную победу. Празднуя взятие ворот с командой, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп потянул себе мышцу.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" поднялся на пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 56 очков. В свою очередь, у "Тоттенхема", идущего на шестой строчке, 54 балла.

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Метки:
Ливерпуль Тоттенхэм

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