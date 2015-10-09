Аморим уволен, но продолжит получать миллионы от МЮ: как это возможно?

Несмотря на отставку с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед", Рубен Аморим продолжит оставаться на контракте с клубом, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , соглашение между сторонами, рассчитанное до лета 2027 года, продолжает действовать. Прекращение сотрудничества не было обоюдным решением: Аморим отказался разрывать контракт досрочно, поскольку инициатива увольнения полностью исходила от руководства клуба.

Таким образом, контракт португальского специалиста сохраняет силу еще на 18 месяцев.

Он продолжит получать зарплату в "Манчестер Юнайтед" до тех пор, пока не возглавит другой клуб либо пока не истечет срок его контракта.

Временно обязанности главного тренера команды будет исполнять Даррен Флетчер, ранее выступавший за клуб и входивший в тренерский штаб.

Напомним, что Аморим возглавил "Манчестер Юнайтед" в ноябре 2024 года. За время работы он сумел вывести команду в финал Лиги Европы УЕФА, который состоялся в мае в Бильбао. До переезда в Англию специалист работал со "Спортингом", где выигрывал чемпионат Португалии и считался одним из самых перспективных тренеров своего поколения.

