"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Ювентуса" и готов заплатить 100 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" намерен опередить конкурентов в борьбе за полузащитника "Ювентуса" Кенана Йылдыза, подготовив предложение в размере 100 миллионов евро (88 млн фунтов).

Интерес к 20-летнему футболисту также проявляет лондонский "Арсенал".

Как отмечает TeamTalk, Йылдыз привлёк внимание ведущих клубов АПЛ на фоне отсутствия у него долгосрочного контракта с туринским клубом. "Ювентус" и игрок уже провели несколько раундов переговоров, однако договориться о новом соглашении пока не удалось.

"Манчестер Юнайтед" готовит "астрономическое" предложение, рассчитывая удивить конкурентов и склонить "Ювентус" к продаже одного из своих ключевых молодых игроков. В манчестерском клубе считают, что столь внушительная сумма может убедить туринцев расстаться с Йылдызом, а сам футболист получит желаемый финансовый пакет.

В случае перехода на "Олд Траффорд" Йылдыз может составить атакующую связку с Беньямином Шешко, Брайаном Мбемо и Бруну Фернандешем. При этом турецкому полузащитнику предстоит конкурировать с Матеусом Куньей за позицию левого атакующего хавбека под номером 10.

