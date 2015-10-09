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Англия
1 июля 18:45
 

Алонсо хочет вернуть звезду в Лондон: "Челси" готовит предложение

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Алонсо хочет вернуть звезду в Лондон: "Челси" готовит предложение Хаби Алонсо. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

"Челси" не отказался от идеи подписать полузащитника сборной Швейцарии Гранита Джака и готовит новое предложение для "Сандерленда", передают Vesti.kz.

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"Челси" не отказался от идеи подписать полузащитника сборной Швейцарии Гранита Джака и готовит новое предложение для "Сандерленда", передают Vesti.kz.

По информации CaughtOffside, "Челси" готовит новое предложение по 33-летнему полузащитнику.

Ранее английский клуб предложил "Сандерленду" около 8 миллионов фунтов стерлингов, однако получил отказ. Теперь "синие" намерены увеличить сумму примерно до 10 миллионов.

Главным инициатором трансфера называют нового главного тренера "Челси" Хаби Алонсо. Испанский специалист очень хочет вновь поработать с Джакой после их успешного сотрудничества в "Байере".

"Да, "Челси" действительно собирается сделать новое предложение. Хаби Алонсо очень хочет снова работать с Джакой.

"Сандерленд" отклонил предложение в восемь миллионов фунтов, теперь готовится новая оферта – около десяти миллионов", – приводит CaughtOffside слова источника, близкого к агентскому рынку.

При этом в самом "Сандерленде" не собираются расставаться с одним из лидеров команды. Руководство клуба продолжает настаивать, что швейцарский полузащитник не продается ни за какую сумму.

Однако ситуация может измениться, поскольку сам Джака уже дал понять клубу, что хотел бы перейти в "Челси". По данным источника, футболист заинтересован в возвращении в Лондон, а его семья полностью поддерживает такой шаг.

Если договориться о трансфере не удастся, "Челси" уже рассматривает альтернативные варианты усиления центра поля. Среди кандидатов называются полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт и хавбек "Лилля" Айюб Буадди.

За свою карьеру Джака выиграл чемпионат Германии и Кубок Германии в составе "Байера", дважды становился обладателем Кубка Англии и Суперкубка Англии с лондонским "Арсеналом", а также дважды выигрывал чемпионат Швейцарии и Кубок страны в составе "Базеля"

Ещё одна сборная осталась без главного тренера после вылета с ЧМ-2026


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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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