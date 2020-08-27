"Манчестер Сити" оценил Месси в 200 миллионов евро

"Манчестер Сити"
готовит предложение о трансфере нападающего "Барселоны" Лионеля Месси
, утверждает журналист Танкреди Палмери.
По информации источника, руководство "горожан" готово выделить на трансфер аргентинца около 200 миллионов, которые будут состоять из определенной суммы, а также игроков.
Сообщалось, что "Барселона" не будет требовать за Месси полную сумму отступных в размере 700 миллионов евро. Каталонский клуб готов продать капитана не менее чем за 223 миллиона евро, чтобы осуществить самую дорогую сделку в истории (рекорд принадлежит Неймару, который в 2017 году перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро).
"Барселона" выставила цену на Месси
25 августа Месси сообщил руководству "Барселоны", что собирается покинуть клуб. Форвард решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.
Помимо ПСЖ в числе клубов, претендующих на покупку Месси, назывались итальянские "Интер" и "Ювентус", а также английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Нападающий уже запросил
у ФИФА трансферный сертификат.
Месси - воспитанник "Барселоны", лучший бомбардир в истории клуба. В составе "сине-гранатовых" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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