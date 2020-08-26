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Месси запросил у ФИФА трансферный сертификат

Аргентинец готовится к смене клуба.

Месси запросил у ФИФА трансферный сертификат
Фото: Reuters
Новости спорта Футбол Испания
0
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшее время переберется в новый чемпионат.

Футболист сборной Аргентины сделал запрос в ФИФА на свой международный трансферный сертификат, который должен быть отправлен Испанской ассоциацией футбола в национальную ассоциацию нового клуба игрока, сообщает спортивный журналист Танкреди Палмери в своем твиттере.

25 августа Месси сообщил руководству "сине-гранатовых", что собирается покинуть "Барселону". Клуб не намерен отпускать его, поэтому отклоняет предложения о трансфере. В контракте аргентинского нападающего прописан пункт об отступных в размере 700 миллионов евро.

Месси рассчитывает покинуть "Барселону" бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта. Футболист обязан был сообщить о подобном решении до 30 мая, но юристы нападающего ссылаются на продление сезона из-за пандемии.

Стали известны причины ухода Месси из "Барселоны"

Месси - воспитанник "Барселоны", лучший бомбардир в истории клуба. В составе "сине-гранатовых" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

 

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Метки:
Месси Лионель Барселона ФИФА

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