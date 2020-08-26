Стали известны причины ухода Месси из "Барселоны"

Испанские СМИ выдвинули версии, почему футболист "Барселоны" Лионель Месси
принял решение покинуть каталонскую команду, передает РИА Новости
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Во вторник появилась информация, что Месси сообщил "Барселоне" о желании расторгнуть действующий контракт с клубом.
Газета El Mundo Deportivo считает, что Месси захотел уйти из клуба из-за дружбы с нападающим Луисом Суаресом. Утверждается, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман и руководство "сине-гранатовых" больше не рассчитывают на Суареса и сообщили нападающему, что он будет должен покинуть команду.
В свою очередь, газета As.com пишет, что Месси якобы решил покинуть "Барселону" после разговора с главным тренером Рональдом Куманом. По информации СМИ, специалист заявил, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде.
Отметим, что Месси дебютировал в составе первой команды "Барселоны" в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за "сине-гранатовых". Вместе с клубом аргентинец десять раз выиграл чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
На покупку аргентинца претендуют
три европейских гранда - "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Интер". При этом каталонцы готовы отпустить
своего лидера за 700 миллионов евро, хотя клуб делает все, чтобы удержать Месси.
Куман возглавил
испанский клуб 19 августа, подписав двухлетний контракт. На посту главного тренера он сменил Кике Сетьена, которого уволили
после крупного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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