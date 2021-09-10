Казахстанская команда триумфально выиграла групповой этап престижного турнира по Dota 2

Казахстанская команда V-Gaming одержала восемь побед и выиграла групповой этап третьего сезона Champions League по Dota 2. Она обеспечила себе место в плей-офф соревнования, передает корреспондент Vesti.kz.

Коллектив, за который играют Дархан Haze Мадыхан, Исламбек Arrow Шаударбаев и Айбек Naive Токаев, добился побед над опытными СНГ-коллективами Empire, Unique, B8, Spider Pigs, Hell Raisers, Spider Pigs и Puck Champ. Заключительная игра, не имевшая турнирного значения, завершилась поражением коллективу Nemiga.

Благодаря успеху команда V-Gaming набрала 24 балла и с первого места вышла в плей-офф. Завтра, 11 сентября, в первой игре стадии казахстанцы сыграют против самого известного "дотера" СНГ Даниила Dendi Ишутина. Предыдущее противостояние соперников завершилось убедительной победой V-Gaming.

Призовой фонд соревнования составляет 50 000 долларов. Победитель турнира станет известен 15 сентября.

В предыдущем сезоне казахстанский коллектив пробился в плей-офф, но был остановлен в первом раунде.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!