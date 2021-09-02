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Казахстанцы обыграли команду самого известного киберспортсмена СНГ и захватили лидерство в престижном турнире по Dota 2

Казахстанцы обыграли команду самого известного киберспортсмена СНГ и захватили лидерство в престижном турнире по Dota 2
©ESL
Новости спорта Киберспорт Dota2

Казахстанская команда V-Gaming обыграла команду самого популярного "дотера" СНГ и единолично возглавила турнирную таблицу третьего сезона Champions League по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.

Коллектив, за который играют наши соотечественники Дархан Haze Мадыхан, Исламбек Arrow Шаударбаев, Айбек Naive Токаев, добился победы над представителями организации B8, за которую играет легендарный киберспортсмен Даниил Dendi Ишутин. Четвертая победа подряд позволила команде единолично захватить лидерство. В предыдущих встречах V-Gaming обыграла команды Spider Pigs, Hell Raisers и Puck Champ.

В турнире также играют Team Unique, Team Empire и Nemiga Gaming. Призовой фонд соревнования составляет 50 000 долларов. Победитель турнира будет известен 12 сентября.

В предыдущем сезоне соревнования казахстанский коллектив пробился в плей-офф, но был остановлен в первом раунде стадии.

Добавим, что Ишутин является самым популярным киберспортсменом СНГ за всю историю Dota 2. Он выигрывал первый в истории главный турнир сезона The International и дважды становился финалистом этого соревнования.

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