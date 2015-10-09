Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Кубок Дэвиса
Вчера 17:58
 

Разгром состоялся во втором матче Казахстана на Кубке Дэвиса

  Комментарии

Сегодня, 6 февраля, в Астане прошёл второй матч мужской сборной Казахстана против команды Монако в рамках плей-офф Кубка Дэвиса, передают Vesti.kz.

После уверенной победы Александра Бублика над Уго Нисом на корт вышел Александр Шевченко, которому предстояло встретиться с Валантеном Вашро.

Встреча завершилась поражением казахстанского теннисиста со счётом 0:6, 3:6.

Напомним, что завтра, 7 февраля, игровой день стартует с парного матча: дуэт Александр Бублик / Бейбит Жукаев сыграет против пары Роман Арнеодо / Уго Нис.

После этого запланированы ещё две одиночные встречи:

• Александр Бублик — Валантен Вашро;
• Александр Шевченко — Уго Нис.

Игры будут проходить до трёх побед.

