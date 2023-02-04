Прямая трансляция матча Казахстана с финалистом Кубка Дэвиса

4 февраля в Ла-Серене (Чили) пройдет встреча между командами Казахстана и Чили в квалификационном раунде Кубка Дэвиса, передает корреспондент Vesti.kz.

Сборные сыграют впервые в истории. Победитель противостояния в сентябре выступит на финальном этапе групповой стадии Кубка Дэвиса.

Прямая трансляция матча начнется в 21:00 по времени Астаны и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

Казахстанцы уже приступили к тренировкам: накануне в город на побережье Тихого океана приехала вся команда во главе с капитаном Юрием Щукиным: Александр Бублик, Тимофей Скатов, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев и Александр Недовесов.

Отметим, сборная Чили была финалистом Кубка Дэвиса в 1976 году.

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