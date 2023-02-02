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Новости спорта Теннис Кубок Дэвиса
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Казахстанские теннисисты рассказали о подготовке к решающему матчу Кубка Дэвиса

Казахстанские теннисисты рассказали о подготовке к решающему матчу Кубка Дэвиса
©ktf.kz

Сборная Казахстана продолжает подготовку к квалификационному матчу Кубка Дэвиса против Чили, сообщается на сайте ФТК. В случае успеха казахстанская команда в четвертый раз в истории сыграет на финальном этапе групповой стадии командного чемпионата мира. 

Тимофей Скатов - новичок сборной. Ему предстоит дебют за национальную команду. Неделю назад он сыграл против одного из лидеров чилийцев Алехандро Табило. И победил его в Консепсьоне на крупном турнире серии "Челленджер".

Тренерский штаб ожидает от Скатова повторения успеха. Также все ждут победы от пары - Александра Недовесова и Андрея Голубева. Несмотря на то, что впереди важный матч, в команде царит теплая и дружественная атмосфера.

"Нужно в любом случае быть готовым к очень длинному и нервному матчу. Тем более, что мы играем в гостях против чилийцев. Они, скорее всего, будут очень активно болеть. Это одна из их фишек, что они пытаются задавить как-то морально, но мы все ребята очень крепкие. Будем готовы дать бой. Чувствуется волнение перед дебютом? Да, безусловно, но капитан и вся команда поддерживают меня. Со мной моя страна, я мотивирован, готов выложиться на максимуме и показать свой самый лучший теннис", - подытожил вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов.

Опытный Андрей Голубев считает, что будет настоящая битва.

"У Чили как раз такая команда, где нет таких ярко выраженных игроков парного разряда. Реально любой из 4-5 теннисистов может выйти и сыграть. Они больше одиночники, которые просто хороши, как игроки, поэтому любой из них может сыграть в паре. Мы даже, честно говоря, не знаем, кто из них может выступить в паре", - сказал Голубев.

Напомним, что жеребьевка предстоящего матча пройдет завтра 3 февраля.

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Метки:
Скатов Тимофей Кубок Дэвиса Недовесов Александр Голубев Андрей

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