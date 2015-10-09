Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Кубок Дэвиса
Сегодня 17:00
 

Бублик высказался о сопернике перед решающим матчем Кубка Дэвиса

  Комментарии

Бублик высказался о сопернике перед решающим матчем Кубка Дэвиса Александр Бублик. Фото: ©КТФ/Андрей Ударцев

Уже 6 и 7 февраля в Астане сборная Казахстана по теннису проведёт домашний матч – в рамках плей-офф Кубка Дэвиса команда сыграет против сборной Монако, передают Vesti.kz

Накануне своими мыслями о предстоящем противостоянии поделился лидер сборной Казахстана Александр Бублик.

На пресс-конференции теннисиста спросили, удалось ли заранее разобрать соперника, изучить его сильные и слабые стороны и как в целом строилась подготовка к матчу.

"Выставили их парного игрока, вроде как первого номера в паре, поэтому наверное сложно будет как-то готовиться", - поделился Александр. 

По словам теннисиста, в подобных матчах ключевым фактором становится концентрация на собственной игре, а не попытки подстроиться под оппонента.

"Будем концентрироваться на себе, я уже достаточно давно играю в теннис и в принципе, не в первый раз выхожу на такие матчи.

Главное сконцентрироваться на себе и показывать то, что ты умеешь, а дальше уже будь что будет", - добавил Бублик.

Кубок Дэвиса – крупнейшие международные командные соревнования по теннису среди мужчин. Турнир проводится с 1900 года, а с 1979-го проходит под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Ранее стало известно, с кем сыграет Александр Бублик в предстоящем матче Кубка Дэвиса.

