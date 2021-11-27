Александр Бублик принес Казахстану победу в матче Кубка Дэвиса

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал победу в матче одиночного разряда Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 27 ноября, национальная команда в рамках группы В встречается со Швецией. Бублик играл против Микаэля Имера и выиграл по итогам трех сетов со счетом 3:6, 6:4, 6:0.

Таким образом, Казахстан сравнял счет в противостоянии со Швецией - 1:1. Ранее свой матч проиграл Михаил Кукушкин. Позже состоится встреча парного разряда, к которой Андрей Голубев и Александр Недовесов будут противостоять Андре Горанссону и Роберту Линдстедту.

28 ноября сборная Казахстана проведет матч против Канады. Матчи 1/4 финала соревнований состоятся с 29 ноября по 2 декабря. Полуфиналы пройдут 3 и 4 декабря, финал - 5 декабря.