"Все готовы физически и морально". Футболист "Кайрата" высказался о последнем шансе команды побороться за трофей в 2021 году

Защитник "Кайрата" Ян Вороговский рассказал о настрое на финальный матч Olimpbet-Кубка Казахстана против карагандинского "Шахтера". Футболист отметил, что соперники представляют из себя очень крепкую команду, передает корреспондент Vesti.kz.

- Какой настрой у команды и все ли готовы?

- Настрой боевой, хотим выиграть Кубок. Несмотря на то, что два дня назад играли с "Базелем", все максимально готовы физически и морально показать хорошую игру и достичь положительного результата.

- Какие мысли о сопернике?

- Как сказал наш тренер, это очень крепкая команда. Последние игры против них давались нам тяжело. Я думаю, что мы разберем нашего соперника и хорошо подготовимся к завтрашнему матчу. Это будет очень сложная и интересная игра.

- В чем отличие в подготовке к финалам и обычным играм чемпионата?

- К финалам всегда особая подготовка, ментальная в том числе. Она идет к каждому матчу, но финалы бывают не каждый раз. К этому ты готовишься по-особенному.

- Если будет серия пенальти и тебя отправят бить - ты будешь готов?

- Не знаю (смеется).

- Если команде удастся поднять кубок над головой, то сможете ли вы в полной мере отпраздновать этот триумф? Или же будет больше мыслей о том, что можно было бы улучшить в чемпионате и еврокубках?

- Я считаю, что "Кайрат" - один из самых больших клубов Казахстана, и мы всегда ставим максимальные задачи: чемпионство, победу в Кубке и выход в Лигу чемпионов. Для нас максимальной задачей было выиграть все, включая Кубок.

Финальный матч Кубка Казахстана между "Кайратом" и "Шахтером" пройдет в воскресенье, 28 ноября, на столичном стадионе "Астана Арена". Начало игры - в 20:30 по местному времени.

Ранее на вопросы журналистов ответил лидер "Шахтера" Игорь Шацкий.