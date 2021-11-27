Игорь Шацкий рассказал о готовности "Шахтера" к финалу Кубка Казахстана против "Кайрата"

Вратарь и капитан "Шахтера" Игорь Шацкий поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка Казахстана против "Кайрата", передает KazFootball.kz. Он отметил, что готов, если встреча завершится в серии пенальти.

– Вы стали лучшим голкипером сезона. Какие впечатления от этой награды? Кто, по-вашему, тоже заслуживает эту награду?

– Хотел бы поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Я считаю, что индивидуальная награда в коллективном спорте, прежде всего, - заслуга команды. Начиная от президента клуба, заканчивая футболистами. Я очень рад. Кто еще заслуживает? Любой из этой тройки номинантов.

– Завтрашний финал может сложиться по-разному. В том числе может быть и серия пенальти. В этом сезоне в еврокубках вы несколько раз выходили победителем в послематчевых сериях пенальти. Готовитесь ли к такому исходу событий?

– Ну да, правильно. Никто не знает, как завершится матч – как досрочной победой одной из команд, так и серией пенальти. Какие-то свои нюансы просматриваем, обсуждаем. Посмотрим завтра.

Напомним, финал Кубка Казахстана между "Кайратом" и "Шахтером" состоится 28 ноября на "Астана Арене". Начало - в 20:30 по столичному времени.