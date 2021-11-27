Упорные матчи в КПЛ и последний шанс на трофей. Превью к финалу Кубка Казахстана "Кайрат" - "Шахтер"

28 ноября "Кайрат" и "Шахтер" в последнем матче сезона разыграют Кубок Казахстана по футболу-2021. Корреспондент Vesti.kz представляет превью к предстоящей игре.

Это последний шанс для алматинцев и "горняков" завоевать трофей в этом сезоне. В Суперкубке страны соперники сразились лишь за третье место, а в чемпионате страны "Кайрат" занял лишь третье место, тогда как "Шахтер" стал седьмым. В еврокубках оба клуба среди всех представителей Казахстана задержались дольше всех - "Кайрат" вышел в групповую стадию Лиги конференций, а "Шахтер" пробился в раунд плей-офф турнира.

В розыгрыше Кубка Казахстана нынешние финалисты уверенно преодолели стадию 1/4 финала. "Кайрат" убедительно расправился с "Кайсаром" (3:0 и 2:0), а "Шахтер" одолел "Тараз" (3:1 и 0:0). В полуфинале алматинцы и карагандинцы еще жестче обошлись со своими соперниками - команда Курбана Бердыева дважды одолела "Астану" с одинаковым счетом 3:0, а подопечные Магомеда Адиева не оставили шансов новоявленному чемпиону "Тоболу" - 5:2 и 2:0.

В текущем сезоне "Кайрат" и "Шахтер" встречались три раза. В матче за третье место Суперкубка Казахстана алматинцы одержали волевую победу со счетом 2:1. А в КПЛ были зафиксированы два одинаковых ничейных результата - 1:1.

"Кайрат" и "Шахтер" разыграют последний трофей в сезоне. Как соперники ранее играли в Кубке Казахстана

"Желто-черные" в предстоящем матче не смогут рассчитывать на Раде Дугалича, удаленного в ответном поединке с "Астаной". Кроме того, для "Кайрата" после тяжелого матча с "Базелем" в Лиге конференций это будет вторая встреча за четыре дня.

"Шахтер" имел намного больше времени для отдыха. 21 ноября "горняки" встречались с "Тоболом", одержав победу в Костанае.

Отметим, некоторые источники утверждали, что основной состав "горняков" из-за долгов может бойкотировать встречу с "Тоболом", но они не подтвердились.

Вероятно, и в игре с "Кайратом" карагандинцы будут крайне мобилизованными и мотивированными. Ведь у них на кону не только возможность завоевания трофея, но и место в еврокубках на следующий сезон. Если победят алматинцы, то в Лиге конференций страну должен будет представить "Кызыл-Жар", финишировавший в КПЛ-2021 на четвертом месте. Для "Кайрата", проведшего неоднозначный сезон, этот трофей также будет значить многое. Поэтому финал уже как минимум несет в себе определенную интригу.

Матч состоится на стадионе "Астана Арена". Начало - в 20:30 по столичному времени.

Фото: ФК "Шахтер"©