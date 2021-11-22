"Кайрат" и "Шахтер" разыграют последний трофей в сезоне. Как соперники ранее играли в Кубке Казахстана

"Кайрат" и "Шахтер" разыграют последний в сезоне трофей. Соперники встретятся в финале Кубка Казахстана по футболу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как ранее в этом соревновании "желто-черные" и "горняки" выясняли отношения.

До этого "Кайрат" и "Шахтер" в рамках Кубка встречались 13 раз. Самый первый матч прошел в мае 1992 года - тогда алматинцы, выиграв в дополнительное время (1:0), выбили "горняков" из турнира на стадии 1/16 финала. В тот год "Кайрат" выиграл чемпионат и стал обладателем Кубка.

В 1996 году "Кайрат" снова оставил "Шахтера" не у дел. В 1/4 финала алматинцы выиграли по сумме двух матчей - 4:2 (победа 4:1 на своем поле и поражение в гостях - 0:1).

Спустя три года история повторилась. "Кайрат" в 1/8 финала победил "горняков" на своем поле со счетом 2:0, а встреча в Караганде завершилась нулевой ничьей.

Впервые "Шахтер" выбил алматинцев из турнира в розыгрыше-2000/01. Причем карагандинцам даже не пришлось побеждать - ничья на своем поле 0:0 и 1:1 в гостях.

В сезоне-2004 алматинский клуб в 1/4 финала обыграл "горняков" со счетом 2:1. Тогда "Кайрат" во второй раз стал чемпионом и мог сделать золотой дубль, но завоевать Кубок не сумел.

Следующий успех "Шахтера" произошел в 2008 году, когда "Кайрат" бедствовал и не решал больших задач. В 1/8 финала после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время карагандинцы выиграли у своего соперника в серии пенальти (5:4).

В розыгрыше-2013 уже возрожденный "Кайрат" под руководством Владимира Вайсса играл с "Шахтером" в 1/8 финала турнира. "Горняки" тогда были гегемоном казахстанского футбола - два подряд чемпионства (2011, 2012) и победа в Суперкубке страны (2013) - и выбили алматинцев из турнира на стадии 1/8 финала. Карагандинцы в итоге выиграли Кубок Казахстана, а сезон-2013, благодаря им, стал прорывным для всего казахстанского футбола - "горняки" вышли в групповую стадию еврокубков, выступив в группе Лиги Европы.

В 2014 году уже окрепший "Кайрат" в полуфинале дважды обыграл "Шахтер" (оба раза по 2:0) и лишил "горняков" титула. В том сезоне алматинцы сами стали обладателями Кубка Казахстана, выиграв этот трофей впервые с 2003 года.

Последняя встреча соперников в рамках турнира прошла в 2016 году. Здесь алматинцы учинили разгром "горнякам" - 4:0. Правда, карагандинцы посыпались только в концовке, а до 78-й минуте, пока счет был 0:0, достойно оказывали сопротивление.

Таким образом, в 13 матчах алматинцы выиграли семь раз, трижды побеждали "горняки" и в трех матчах были зафиксированы ничейные результаты. По разнице мячей у "Кайрата" почти трехкратное превосходство - 20:7.

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Отметим, что в последних пяти встречах в рамках чемпионата и Суперкубка Казахстана алматинцы одержали всего одну победу. В трех играх команды не смогли определить победителя. В одном матче выиграл "Шахтер".

Напомним, в полуфинале Кубка Казахстана "Кайрат" по сумме двух матчей одолел "Астану" (оба раза по 3:0), а "Шахтер" оказался сильнее "Тобола" (5:2 и 2:0). Финал состоится 28 ноября в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена". На счету алматинцев девять побед в этом турнире и они являются самым титулованным клубом Кубка Казахстана, а "горняки" выигрывали трофей всего лишь раз.