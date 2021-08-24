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Тяжелые игры и высокая цена неудач. Почему "Кайрату" не надо было переносить матч Кубка Казахстана

Тяжелые игры и высокая цена неудач. Почему "Кайрату" не надо было переносить матч Кубка Казахстана
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана

Матч "Кайрата" в 1/4 финала Кубка Казахстана против "Кайсара" перенесен на сентябрь. Корреспондент Vesti.kz обосновывает, почему этого не надо было делать.

Напомним, "Кайрат" и "Кайсар" должны были встретиться в Алматы 21 августа, но из-за плотного графика и дальнего перелета в Люксембург на матч Лиги конференций с "Фолой" поединок было решено перенести на 22 сентября.

Как кажется на первый взгляд, это здравый шаг - алматинцам, выступающим в еврокубках, будет не лишним разгрузить календарь. Тем более, что впереди поединок с "Фолой" на своем поле, который с большей долей вероятности является формальностью, но, тем не менее, важность игры никто не отменял.

Впрочем, если взглянуть на календарь, то его плотность в августе ниже, чем в сентябре. Между матчами с люксембургским клубом и должен был пройти поединок с "Кайсаром". А затем - с 26 августа как минимум по 11 сентября - у "Кайрата" намечалась пауза. Солидное окно, чтобы перед ним потерпеть некоторую интенсивность.

В сентябре команда проведет три матча КПЛ: 11-го или 12-го числа с "Ордабасы", 18-го или 19-го с "Кызыл-Жаром" и 25-го или 26-го с "Шахтером". Сюда также стоит добавить две встречи группового этапа Лиги конференций (16 и 30 сентября), куда алматинцы не смогут пробиться благодаря совсем уж сказочным обстоятельствам. Теперь нужно думать и о кубковой игре с "Кайсаром" (22 сентября).

Выходит, шесть матчей за 19 дней, пять из которых по степени ответственности и накалу будут очень высокими. Во-первых, "Кайрат" не сложил с себя чемпионских полномочий и имеет шанс побороться за титул. Во-вторых, играть в группе Лиги конференций придется с приложением максимальных сил и использованием всех игроков основной обоймы.

Для сравнения, в августе у команды шесть матчей - четыре в еврокубках и два в Кубке Казахстана, который, будем честны с собой, с турнирной точки зрения и всех вытекающих из этого составляющих не так соотносится с играми КПЛ.

Таким образом, перенос матча очевидно усложнил календарь алматинцам. И вероятно, чемпиону Казахстана, как и другим казахстанским клубам, не привыкшим к такой интенсивности матчей, по примеру предыдущих лет осенью потребуются очередные переносы.

Напомним, "Кайрат" в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций разгромил "Фолу" со счетом 4:1. В четверг, 26 августа, в Алматы состоится ответная игра. В пятницу пройдет жеребьевка группового этапа турнира.

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Метки:
Кубок РК по футболу Лига конференций Кайрат ФК КПЛ-2021 Кайсар ФК

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