Тренер "Тобола" рассказал о предложениях от других клубов после победы в Кубке Казахстана

Главный тренер "Тобола" Милич Чурчич поделился эмоциями от триумфа своей команды в Кубке Казахстана-2023. В финальной встрече на "Астана Арене" был обыгран "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Заключительный матч клубного сезона в Казахстане завершился победой "Тобола" со счетом 1:0. На 68-й минуте единственный мяч в игре записал на свой счет полузащитник костанайцев Ислам Чесноков.

- Хочу поздравить команду "Ордабасы" с чемпионством! Они играют в хороший футбол, у них хорошая команда и тренерский штаб. Спасибо за честную игру! И их, и наши болельщики были очень хороши. Поздравляю и своих футболистов, которые так усердно работали весь год. Спасибо нашим болельщикам, преодолевшим такой путь и так активно поддерживавшим нас. Спасибо нашим руководителям за созданные условия для нашей сегодняшней победы! Удалось собрать хорошую команду. Спасибо моим ребятам за эту победу! Я знаю, сколько работы мы проделали. Мы пишем историю: выиграли Кубок и попали в еврокубки. Игра, в целом, была равная. Но сегодня победили дисциплина и терпения. В финале иногда хватает одной хорошей передачи и одного хорошего удара, и это сегодня сработало. Сейчас нам надо хорошо отдохнуть. Главное, что мы выиграли турнир, - сказал Чурчич.

- Команда завоевала Кубок, а в следующем году сыграет в Лиге Европы. Стоит ли ждать усиления состава?

- У меня заканчивается контракт через три дня, поэтому это вопрос не ко мне. Нужно самому отдохнуть и думать о том, какой шаг сделать в своей карьере дальше.

- Есть ли у Вас уже предложения?

- Конечно, есть. Предложения были и раньше. В прошлом году я выиграл чемпионство, а в этом моя команда хорошо сыграла в еврокубках и завоевала Кубок. Поэтому будем думать.

- Был ли сделан акцент на завоевание Кубка после вылета из еврокубков?

- Это очень хороший вопрос! В футболе мы всегда настраиваемся на победу в каждом матче. Но мы были далеки от победы в чемпионате, поэтому сфокусировались на результатах в Кубке.

Отметим, что для "Тобола" это вторая победа в Кубке Казахстана и первая с 2007 года. Благодаря этому успеху костанайцы гарантировали себе участие в Лиге Европы сезона-2024/2025.