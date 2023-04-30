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"Тобол" вышел в 1/4 финала Кубка Казахстана

"Тобол" вышел в 1/4 финала Кубка Казахстана
©ФК "Тобол"

Футбольный клуб "Тобол" оформил выход в 1/4 финала Кубка Казахстана. В 1/8 финала костанайцы прошли павлодарский "Аксу", передают Vesti.kz.

Ответная встреча команд прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. У победителей дубль оформил Мирас Турлыбек (28-я минута с пенальти, 85-я с пенальти). В составе проигравших один мяч отыграл Жаслан Жумашев (41-я).

В первой игре победил "Тобол" - 2:0. Таким образом, по сумме двух игр дальше прошла костанайская команда.

Матчи 1/4 финала намечены на 17 мая и 7 июня.

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Аксу ФК Кубок РК по футболу

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