"Тобол" крупно проиграл перед Лигой чемпионов, а "Актобе" пропустил камбэк

Футбольный клуб "Тобол" крупно проиграл на старте Кубка Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

Действующий чемпион Казахстана уступил в Таразе, где был обыгран конкурентом по турниру со счетом 6:1.

"Тобол" отправился на выезд смешанным составом, ведь 13 июля клуб из Костаная сыграет ответный матч Лиги чемпионов в Венгрии с "Ференцварошем". Первый матч завершился вничью.

В параллельном матче группы С "Мактаарал" на своем поле одержал волевую победу над "Актобе" (3:2) и вместе с "Таразом" возглавил квартет.

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