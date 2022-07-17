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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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Сыграли ниже своего уровня - Карпович о поражении "Актобе" от "Тобола" в Кубке Казахстана

Сыграли ниже своего уровня - Карпович о поражении "Актобе" от "Тобола" в Кубке Казахстана
©kazfootball.kz

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович прокомментировал матч второго тура группового этапа Кубка Казахстана против "Тобола", сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Накануне его команда в Костанае потерпела поражение со счетом 1:2. 

- В первую очередь, мы расстроены. Разочарованы результатом и игрой. Я свои претензии высказал команде, ряду игроков, которые, мягко говоря, сыграли ниже своего уровня. А у кого-то этого уровня, возможно, и нет. Это правда. Получается, что без своих лидеров мы ничего не можем. Два матча - два поражения. Это тоже озвучил ребятам. Но иногда поражения тоже дают определенные плюсы. Конечно, мы проанализируем все, более детально разберем матч. И будем двигаться уже дальше, готовиться к следующему выездному матчу в Таразе. Соответственно, с чего начал, тем и закончу: недоволен результатом и игрой.

- Скажите, пожалуйста, вы в первом круге против "Махтаарала" вызвали только Андырмаша из дубля, а на этот матч вы вызвали трех игроков молодежного состава. Как вы оцениваете физическое состояние и игру молодых игроков?

- Я думаю, что нужно похвалить Ислама Русланулы. Достаточно активно вышел. Конечно, не хватает опыта и силенок. Но видно, что есть задатки у парня. Действует смело. Для него это дебют. Большое событие. Против чемпиона, на чужом поле. Соответственно, мы маленький плюс извлекли из этой игры от того, что он дебютировал. Он заслужил своей игрой за дубль. Соответственно, мы дали ему шанс. В будущем будем давать шанс тем, кто себя проявляет. А задача молодых ребят - использовать этот шанс или не использовать.

- Вы сказали, что у кого-то, возможно, нет высокого уровня. Можете точно сказать, кого вы имели в виду?

- Я фамилии не буду называть, это будет некорректно и неправильно по отношению к нашей команде. Я думаю, если подумать, то поймут люди. Фамилии не буду называть, в любом случае это наши ребята. Но мы должны быть честными. За спинами других отсиживаться здесь не получится. Если мы хотим добиваться больших результатов, то будем делать выводы.

- Отсутствовали ряд основных игроков. Ерланов, Гоу, Видемон, Логвиненко, Камболов и так далее. С чем это связано?

- Все эти ребята получили микротравмы. Мы решили поберечь их для следующих матчей. Конечно, если честно, было обидно терять их перед матчем с "Тоболом". Потому что это всегда интересно - играть с чемпионом, который участвовал в Лиге чемпионов. Это тоже для нас престижно. И интересно по-футбольному: хорошая атмосфера, стадион, поле хорошего качества. Мы в какой-то мере расстроены, что наши ведущие игроки не получили возможности сыграть в матче. Но мы исходили из своих возможностей и интересов. Просто приберегли этих ребят.

- У "Актобе" два поражения в двух матчах в рамках Кубка. Как вы оцениваете перспективы команды в турнире?

- Как я уже озвучил ребятам, мы ориентируемся на каждый матч. Каждый матч - он важен. Как эта игра с "Тоболом" может быть неважной, да? Другое дело, с каким составом, в каком количестве игроков мы подошли. Потеряли Сердерова на предыгровой тренировке. Для нас это потеря. Два поражения? Мы в любом случае обязаны первостепенно ставить задачу - выход из группы. Мы от нее отталкиваемся, никаких других задач нет. Да, два матча проиграли, обидно. Очень болезненно. Но есть еще четыре матча, которые необходимо будет выиграть.

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Метки:
Кубок РК по футболу Актобе ФК Тобол ФК Казахстан

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