Сначала успокаивают, потом решают. Когда "Кайрат" при Бердыеве забивает больше всего голов

"Кайрат" в обоих матчах Кубка Казахстана с "Астаной" одержал практически образцовые победы. Корреспондент Vesti.kz разбирает модель игры Курбана Бердыева и приходит к определенным выводам.

Алматинцы дважды одолели обескровленную "Астану" в полуфинале Кубка страны с одинаковым счетом 3:0. Несмотря на слабость соперника, "Кайрат" не форсировал события в этих играх, сделав результат в обоих случаях во втором тайме. При этом в Нур-Султане первый гол алматинцы забили сопернику в конце первой половине.

В поединках предыдущего раунда турнира "Кайрат" таким же образом обыгрывал "Кайсар" (3:0 и 2:0). Четыре из пяти мячей алматинцы забивали во втором тайме в последнюю 15-минутку.

Очевидно, это становится фирменным стилем "желто-черных". При Бердыеве команда отличилась 24 раза - восемь мячей забито в первом тайме и 16 - во втором.

Самое любимое время для голов с 61-й по 75-й минуты. В этот отрезок вместились девять мячей. Семь взятий ворот были зафиксированы с 76-й по 90-й минуты.

Реже игроки Бердыева отличались в первой половине поединков: один мяч в отрезке с первой по 15-ю минуту, три с 16-й по 30-ю и четыре с 31-й по 45-ю.

Всего "Кайрат" при этом наставнике сумел отличиться в 13 поединках. Восемь из них алматинцы выиграли, один свели к ничьей и в четырех уступили. Как видим, концепция Бердыева весьма жизнеспособна. Впрочем, были и провалы, такие как в играх Лиги конференций против "Базеля" и "Карабаха" (дважды). В Швейцарии алматинцы к дебюту второго тайма пропустили четыре гола и их не спасли свои два мяча на 65-й и 69-й минутах.

В Баку "Кайрат" упустил свое в концовке поединка, а в Алматы хозяева забили в свое любимое время - на 68-й минуте, но этот гол произошел между двумя взятиями ворот в исполнении азербайджанского клуба. Впрочем, здесь надо сделать сноску на разницу уровней соперников по еврокубкам и КПЛ, где "Кайрат" может действовать с позиции силы.

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Напомним, 25 ноября алматинцы в матче пятого тура групповой стадии Лиги конференций примут "Базель", а 28 сыграют с "Шахтером" в финале Кубка Казахстана. Матч состоится в Нур-Султане. 9 декабря команда Бердыева проведет на выезде последнюю встречу в Лиге конференций против кипрской "Омонии".