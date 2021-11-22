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Воспитанник "Зенита", капитан "Сочи" и резервист "Рубина". Кого Бердыев может взять основным вратарем в "Кайрат" из РПЛ

Воспитанник "Зенита", капитан "Сочи" и резервист "Рубина". Кого Бердыев может взять основным вратарем в "Кайрат" из РПЛ
©ФК "Ростов"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Стас Покатилов проводит один из самых стабильных и качественных сезонов в своей карьере, однако в следующем году в "Кайрате" не исключена серьезная конкуренция на этой позиции. Корреспондент Vesti.kz составил наиболее вероятный круг кандидатов, которых может пригласить главный тренер алматинского клуба Курбан Бердыев из отлично знакомого ему чемпионата России. 

Никита Медведев, "Рубин" 

Сразу несколько факторов указывают на возможный интерес "Кайрата" именно к Медведеву. Начнем с того, что Бердыев уже работал с этим игроком в "Ростове", и тогда вратарь выдал лучший отрезок в своей карьере (хотя тут огромное влияние на прогресс Никиты оказал Виталий Кафанов). Также нельзя забывать, что, по слухам, у "Кайрата" хорошие и даже дружеские отношения с "Рубином", то есть договориться о трансфере или аренде им, возможно, будет легче. Медведев очевидный второй номер в "Рубине", поскольку Юрий Дюпин играет стабильно и даже призывается в сборную России.  

Сослан Джанаев, "Сочи"

Еще один голкипер, который уже играл под руководством Бердыева. Джанаев опытный, мастеровитый вратарь, который в последние годы являлся основным в "Сочи". Но в этом сезоне у Сослана всего на две игры больше, чем у Николая Заболотного. Да, вероятно, пропущенные матчи Джанаева связаны еще и с травмой, но все же "Сочи" показал, что у них нет огромной зависимости от экс-вратаря "Спартака". 

Но подобный переход зимой пока все равно рассматривается с меньшей вероятностью, поскольку "Сочи" ведет борьбу за медали и клубу необходимо иметь в обойме двух вратарей примерно одного уровня. Также фигура Джанаева имеет важное значение для "Сочи" с точки зрения лидерских качеств, ведь он - капитан команды. 

Егор Бабурин, "Ростов"

Не самый очевидный вариант, но из запасных киперов в клубах РПЛ Бабурин достаточно интересная кандидатура. У воспитанника "Зенита" почти нет практики в "Ростове", при этом клуб не пострадает в случае его ухода, поскольку. помимо Песьякова, у них есть еще и Рудаков. 

У Бабурина ни одного сезона в РПЛ, где он был бы первым номером, в том числе в "Рубине" с Бердыевым. Но примечательно, что Егор не был в клубах уровня ниже первой восьмерки РПЛ. Помимо "Ростова" и "Рубина", он также был в обойме "Зенита" и "Краснодара". Будет ли готов Бердыев сделать ставку на Бабурина в "Кайрате", сказать сложно, ведь очевидного перевеса в классе у россиянина перед тем же Покатиловым нет.

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Метки:
Кайрат ФК Бердыев Курбан Алматы Премьер-лига России КПЛ-2021

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