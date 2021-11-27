"Шахтер" - больше кубковая команда". Бердыев - о тактике "Кайрата" и силе соперника по финалу Кубка Казахстана

Главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от финального матча Olimpbet-Кубка Казахстана против карагандинского "Шахтера". Специалист отметил, что его подопечные не готовятся к серии послематчевых пенальти, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Мало кто предполагал, что "Шахтер" окажется в финале Кубка. Чем, по-вашему, "горняки" в чемпионате отличаются от самих себя в национальном Кубке?

- Я думаю, что "Шахтер" - больше кубковая команда, которая борется за каждый эпизод, у них достаточно квалифицированный тренер, делают правильные перестроения, достаточно хорошо знают свою схему. Завтра предстоит тяжелый матч.

- Является ли победа в Кубке одним из условий продления вашего контракта?

- Об этом вообще речи не было.

- Ожидали ли вы не самого сильного сопротивления со стороны "Астаны" в полуфинале - 6:0 по итогам двух матчей?

- Следует отметить, что у "Астаны" не было основных игроков. Безусловно, это повлияло на результат. Если вы помните матч, который проходил в Нур-Султане, то знаете, что в первом тайме у "Астаны" было несколько опасных моментов. Реализуй они их - было бы неизвестно, что было бы дальше. Но в целом, я думаю, что исход этого противостояния повлиял на отсутствие целого ряда игроков.

- В прошлом матче с "Базелем" вы изменили нападение своей команды, выпустив трех ярко выраженных форвардов. Против "Шахтера" будет что-то заготовленное специально?

- Есть два варианта. Дело не в игроках, которые есть впереди. Если говорить про 5-3-2, то при атаках Косович выдвигался в атаку, вследствие чего получалось 5-2-3. Дело в том, как показывают себя игроки внутри этой системы. Я повторюсь, что "Шахтер" грамотная команда. Это будет интересный и тяжелый матч.

- Готовитесь ли вы к возможной серии пенальти?

- Нет, не готовимся. Потому что если готовиться, то если игроки на тренировках бьют неудачно, то это может отразиться психологически.

- "Шахтер" тренируется на поле "Астана Арены" уже больше двух недель, а ваша команда только прилетела в Нур-Султан. Станет ли это преимуществом для соперников?

- Я не думаю, что это будет преимуществом. Потому что в такой же ситуации мы были после матча с "Карабахом", когда играли с "Астаной" здесь.

- В групповом этапе Кубка в составе "Кайрата" играло немало молодых игроков. Будут ли эти футболисты получать шансы дальше?

- Я не знаю, какая у нас будет концепция и стратегия в новом сезоне.

Финальный матч Кубка Казахстана между "Кайратом" и "Шахтером" пройдет в воскресенье, 28 ноября, на столичном стадионе "Астана Арена". Начало игры - в 20:30 по местному времени.

До этого о предстоящей игре высказался и наставник карагандинцев Магомед Адиев.