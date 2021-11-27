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"Они просто отбывали номер". Тренер "Шахтера" - о своем будущем, сокращении госфинансирования и атмосфере в раздевалке

"Они просто отбывали номер". Тренер "Шахтера" - о своем будущем, сокращении госфинансирования и атмосфере в раздевалке
©ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана

Главный тренер "Шахтера" Магомед Адиев поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка Казахстана против "Кайрата", а также ответил на вопросы о заболевших футболистах и проблемах с финансированием. Его комментарий приводит KazFootball.kz со ссылкой на ПФЛК. 

- Буквально пару дней назад стало известно, что в команде есть больные футболисты. Можете прокомментировать эту информацию? Каково их состояние?

- Первый больной сидит перед вами. Действительно, есть у нас проблемы с ОРВИ. Сейчас не хочется вдаваться в какие-то подробности. У нас есть ряд футболистов, которые должны завтра начать с первых минут, но при этом их участие в игре до сих пор под вопросом. Казалось, что "Кайрат" только два дня назад проводил игру, и в этом есть какой-то нюанс. А мы имели недельный цикл полноценный, где могли хорошо подготовиться, но он оказался немного скомканный. Лишь завтра утром будем принимать решения по стартовому составу.

- Со следующего года существенно сокращают бюджет футбольных клубов. Как это отразится на "Шахтере"?

- Во-первых, я считаю, что "Шахтер" и в этом году не обладал каким-то супербюджетом. Вы все прекрасно знаете, что у нас есть проблемы с финансированием. Как некоторые специалисты сказали, у половины казахстанских команд проблемы с выплатами зарплат. Вот что я хочу им ответить - вспомните, как эти команды, оказавшись в нашей ситуации, провели октябрьский период. Они были не мотивированы. Те команды, которые мы обыгрывали, какая у них была обстановка в раздевалке и как они выходили играть - они просто отбывали номер на поле. Мы же и в октябре, и в ноябре дошли сюда мотивированными, несмотря на какие-то трудности. Взаимоотношения в нашей раздевалке на высоком уровне. Никаких у нас проблем не происходило в раздевалке. Я считаю, что мы как команда в этом плане очень сильны и мы это доказали на протяжении всего чемпионата.

Заглядывая в будущее, это проблема. Если в футболе упадут определенные гонорары, как это произошло в России, то футбол просядет. Считаю, что в этом году единственное, что смазалось - это результат против сборной Франции (0:8). А до этого и "Шахтер" в еврокубках довольно-таки нормально смотрелся, и не будь у нас проблем перед игрой с "Маккаби", уверяю вас - дома мы бы им как минимум не проиграли. За эти восемь минут мы слишком много эмоций отдали в какие-то свои финансовые нюансы. Если упадет госфинансирование, то, конечно, в еврокубках и у сборной результаты еще больше просядут.

- А руководство клуба уже вело разговоры с вами о гонорарах?

- Разговоры идут постоянно. Пока что я не вижу смысла как-то на них реагировать. На сегодняшний день руководители сами до конца не знают, как это будет происходить. Уверяю, что на следующий год мы постараемся привлечь каких-то спонсоров, чтобы "Шахтер" в разы был сильнее. Нужно время, чтобы посмотреть, как в декабре будет развиваться ситуация.

- Если вашу зарплату снизят, останетесь ли вы в клубе?

- Вы понимаете, я когда сюда приходил и президент клуба вел со мной переговоры, он мне сказал о готовности обсудить мой личный контракт. А я ему ответил, что мой личный контракт и приход в клуб будет зависеть от проведения ряда трансферов. Когда я только просматривал эту команду, я сразу сказал, что не смогу ничем помочь, если мне не помогут трансферами. Президент согласился. А в остальных вещах у нас не было проблем, чтобы договориться. Ни слова не сказал и просто подписал.

Горело то, что я хотел сменить обстановку и уехать из ФНЛ. Себе как тренеру хотел сделать некий новый вызов. Получилось так, как получилось. Еще завтрашний день предстоит. Все будет зависеть от мотивации и того, чего хотят руководители клуба.

- "Кайрат" в последней игре изменил схему и играл с тремя нападающими. Если эта мощная тройка выйдет завтра, есть ли у вас какой-то план, чтобы их остановить? Или "Шахтер" будет в целом играть в свой привычный футбол?

- Конечно, мы готовимся. Они по-разному играют. Даже при трех центральных полузащитниках они гибридно играют, выдвигают одного из них третьим в атаку, а при обороне садятся. В нюансы не хотел бы вдаваться. Понятно, что против "Кайрата" надо очень компактно защищаться - это однозначно. "Кайрат" любит играть на свободных зонах, тем более с такой опытной и быстрой тройкой нападающих. Даже в нашей крайней домашней игре они нам ряд проблем создали. Ну и, конечно, стандарты. Это вещи, на которых у них основывается фундамент. Мы это все понимаем и пытаемся готовить свои контраргументы.

- Вы как человек, который приехал из России, можете ли провести какие-то параллели чемпионата Казахстана с ФНЛ или даже РПЛ, сравнить уровень?

- На фоне сборной Казахстана я бы не сказал, что чемпионат довольно слаб. В чемпионате Казахстана в каждой игре у лидеров возникают проблемы, особенно с южными командами на их поле. Эти матчи всегда носят специфический характер. Футбол здесь специфичен, но не так прост, как казалось. За тот большой срок, когда я был здесь игроком, футбол в Казахстане очень сильно добавил, появились достойные тренеры. Один факт, что нашего завтрашнего соперника представляет Курбан Бердыев, уже о многом говорит. Команды стали более системные. Конечно, всегда есть куда стремиться.

Если сравнивать с чемпионатом России, то и здесь критикуют свой чемпионат и там тоже сейчас критикуют. Еврокубки и сборная - это зеркало. От их результатов мы очень сильно зависим.

Напомним, что финальный матч Кубка страны между "Кайратом" и "Шахтером" состоится 28 ноября на стадионе "Астана Арена". Начало - в 20:30 по столичному времени. В КПЛ-2021 алматинцы финишировали на третьем месте, а карагандинцы на седьмом.

Упорные матчи в КПЛ и последний шанс на трофей. Превью к финалу Кубка Казахстана "Кайрат" - "Шахтер"

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Метки:
Шахтер ФК Кубок РК по футболу Кайрат ФК

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