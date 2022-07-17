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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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Прямая трансляция трех матчей Кубка Казахстана по футболу

Прямая трансляция трех матчей Кубка Казахстана по футболу
©ФК "Ордабасы"

Сегодня, 17 июля, состоятся три матча второго тура группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В группе B "Акжайык" в Уральске в 19:00 примет актауский "Каспий".

В группе А состоится встреча "Ордабасы" - "Аксу". Она пройдет в Шымкенте в 20:00.

В группе D в Туркестане в 21:00 сойдутся "Туран" и "Жетысу".

Начало - по времени Нур-Султана. 

Ознакомиться с положением команд в группах можно по этой ссылке.

Матч "Акжайык" - "Каспий" в прямом эфире покажет Qazsport. В прямом эфире встречу можно также посмотреть на сайте телеканала здесь

Игры "Ордабасы" - "Аксу" и "Туран" - "Жетысу" покажет ПФЛК-ТВ.

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Метки:
Акжайык ФК Каспий Ордабасы ФК Аксу ФК Туран ФК Жетысу ФК Кубок РК по футболу

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