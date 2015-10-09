Кубок Казахстана
Сегодня 07:40
 

Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны" и ещё шести игр Кубка Казахстана

  Комментарии

Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны" и ещё шести игр Кубка Казахстана ©ФК "Кайрат"

Сегодня, 8 апреля, пройдут первые восемь матчей в рамках 1/16-й финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 8 апреля, пройдут первые восемь матчей в рамках 1/16-й финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Расписание игрового дня

 

14:00:

  • "Ансат" - "Тобол"
  • "Талас" - "Кайсар"
  • "Жас Кыран" - "Атырау"

15:00:

  • BKS - "Астана"
  • "Жайык" - "Кайрат"
  • "Академия Онтустик" - "Ордабасы"

18:00:

  • "Туран" - "Елимай"

19:00:

  • "Каршыга" - "Жетысу"

Где смотреть матчи Кубка Казахстана

Все встречи в прямом эфире покажет YouTube-канала KFF LEAGUE.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Казахстана является костанайский "Тобол". В финале прошлого розыгрыша "жёлто-зелёные" обыграли шымкентский "Ордабасы" со счётом 2:0.

Кубок Казахстана по футболу 2026   •   Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 14:00   •   закончен
Ансат
Ансат
(Павлодар)
0:8
Тобол
Тобол
(Костанай)
Кто победит в основное время?
Ансат

0%

Ничья

20%

Тобол

80%

Проголосовало 5 человек

