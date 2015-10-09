Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны" и ещё шести игр Кубка Казахстана

Сегодня, 8 апреля, пройдут первые восемь матчей в рамках 1/16-й финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Расписание игрового дня

14:00:

"Ансат" - "Тобол"

"Талас" - "Кайсар"

"Жас Кыран" - "Атырау"

15:00:

BKS - "Астана"

"Жайык" - "Кайрат"

"Академия Онтустик" - "Ордабасы"

18:00:

"Туран" - "Елимай"

19:00:

"Каршыга" - "Жетысу"

Где смотреть матчи Кубка Казахстана

Все встречи в прямом эфире покажет YouTube-канала KFF LEAGUE.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Казахстана является костанайский "Тобол". В финале прошлого розыгрыша "жёлто-зелёные" обыграли шымкентский "Ордабасы" со счётом 2:0.

