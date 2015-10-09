Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны" и ещё шести игр Кубка Казахстана

Сегодня, 8 апреля, пройдут первые восемь матчей в рамках 1/16-й финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Расписание игрового дня
14:00:
- "Ансат" - "Тобол"
- "Талас" - "Кайсар"
- "Жас Кыран" - "Атырау"
15:00:
- BKS - "Астана"
- "Жайык" - "Кайрат"
- "Академия Онтустик" - "Ордабасы"
18:00:
- "Туран" - "Елимай"
19:00:
- "Каршыга" - "Жетысу"
Где смотреть матчи Кубка Казахстана
Все встречи в прямом эфире покажет YouTube-канала KFF LEAGUE.
Напомним, что действующим обладателем Кубка Казахстана является костанайский "Тобол". В финале прошлого розыгрыша "жёлто-зелёные" обыграли шымкентский "Ордабасы" со счётом 2:0.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Кубок Казахстана по футболу 2026 • Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар • 1/16 финала, мужчины
Сегодня 14:00 • закончен
Кто победит в основное время?
Ансат
0%
Ничья
20%
Тобол
80%
Проголосовало 5 человек
