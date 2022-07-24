Прямая трансляция матчей "Астаны", "Кайрата" и еще трех игр Кубка Казахстана по футболу

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В 18:30 "Туран" в Туркестане примет "Астану". Сразу три матча начнутся в 19:00 - это "Тобол" - "Мактаарал", "Акжайык" - "Кызыл-Жар" и "Жетысу" - "Шахтер". В 21:00 прозвучит стартовый свисток матча "Кайрат" - "Аксу".
Начало - по времени Нур-Султана.
Матчи "Туран" - "Астана" и "Кайрат" - "Аксу" будет транслировать Qazsport. Их также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.
Остальные игры покажет ПФЛК-ТВ. Их можно посмотреть ниже.
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